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В ближайшие пять дней ростовчане могут выбрать себе новый парк

25 января 2020, 06:00
По итогам первого этапа голосования наибольшей популярностью пользуется парк им. 70-летия Победы в Суворовском районе.

Напомним, в настоящее время в Ростовской области проходит отбор общественных территорий для включения в перечень объектов, которые будут благоустроены за счёт средств федерального бюджета. Первый этап прошёл с 10 по 15 января, в ходе которого одним из лидеров в донской столице стал новый парк Суворовского района.

Сейчас силами застройщика там построены два искусственных пруда, заложена аллея героев, проложена трасса для горного велосипеда, действуют православный храм и воскресная школа. В случае выигрыша, в парке им. 70-летия Победы появятся зоны отдыха и занятий различными видами спорта, концертная площадка и многое другое.

Кстати, архитекторы — энтузиасты, уже набросали несколько эскизных проектов, которые могут быть реализованы на этой территории. Выглядят они так.

Также отметим, что многие урбанисты считают, что выбор этого парка станет практически первым случаем в новейшей истории города, когда именно жители примут решение о создании принципиально иного общественного пространства почти с нуля.

Голосование пройдёт с 25 по 30 января на сайтах gorodsreda2020.ru и городсреда2020.рф. Отдать свой голос может любой горожанин старше 14 лет.

#Новости#Общество
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