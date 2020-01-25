В ближайшие пять дней ростовчане могут выбрать себе новый парк

Напомним, в настоящее время в Ростовской области проходит отбор общественных территорий для включения в перечень объектов, которые будут благоустроены за счёт средств федерального бюджета. Первый этап прошёл с 10 по 15 января, в ходе которого одним из лидеров в донской столице стал новый парк Суворовского района.