В Ростовской области осудили убийцу, который сбежал из колонии

В августе 2019 года осужденный за убийство Гросс отбывал наказание в колонии-поселения. Он повредил забор и сбежал на волю.
«В октябре осужденного удалось задержать на территории Ростовской области. Во время суда он полностью признал вину», — сказано в сообщении.
Суд приговорил обвиняемого к 2,5 года заключения в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.
Добавим, что фигуранта осудили за убийство на 17 лет, он решился на побег из-за перевода в колонию строгого режима. На свободе мужчина проживал в малонаселенных пунктах, его обнаружили в заброшенном здании.