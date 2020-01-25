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В Ростовской области осудили убийцу, который сбежал из колонии

25 января 2020, 07:11
В Ростовской области вынесли приговор в отношении осужденного Александра Гросса, который совершил побег из колонии, сообщили в региональной прокуратуре.

В августе 2019 года осужденный за убийство Гросс отбывал наказание в колонии-поселения. Он повредил забор и сбежал на волю.

«В октябре осужденного удалось задержать на территории Ростовской области. Во время суда он полностью признал вину», — сказано в сообщении.

Суд приговорил обвиняемого к 2,5 года заключения в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.

Добавим, что фигуранта осудили за убийство на 17 лет, он решился на побег из-за перевода в колонию строгого режима. На свободе мужчина проживал в малонаселенных пунктах, его обнаружили в заброшенном здании.

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