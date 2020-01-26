Пенсионерка напала на женщину и разбила остановку в Ростове

На остановке пригородного вокзала в воскресенье женщина набросилась на прохожую. Потом она начала кричать и ногой разбила стекло остановки.
«А мы всегда думаем, что это вандалы все разрушают. А тут пенсионерка в неадеквате разносит остановку», — написал автор публикации.
Он добавил, что охранники вмешиваться не стали. Пользователи в комментариях написали, что нужно было вызвать полицию.
«Лечить ее надо, но без ее согласия не получится. Поэтому она может делать все, что угодно», — прозвучало в комментариях.