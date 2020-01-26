rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пенсионерка напала на женщину и разбила остановку в Ростове

26 января 2020, 11:18
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону местная жительница набросилась на женщину и разбила остановочный комплекс, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На остановке пригородного вокзала в воскресенье женщина набросилась на прохожую. Потом она начала кричать и ногой разбила стекло остановки.

«А мы всегда думаем, что это вандалы все разрушают. А тут пенсионерка в неадеквате разносит остановку», — написал автор публикации.

Он добавил, что охранники вмешиваться не стали. Пользователи в комментариях написали, что нужно было вызвать полицию.

«Лечить ее надо, но без ее согласия не получится. Поэтому она может делать все, что угодно», — прозвучало в комментариях.

Материалы по теме
Воспитателя детсада в Ростовской области уволили за «приказ» малышам избить мальчикаДвое ростовчан жестоко избили и обокрали приятеляВодитель автобуса в Ростове избил пассажира за отказ оплатить проезд
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00