Ростовские таксисты работают по 16 часов в сутки, чтобы выжить

Корреспондент RostovGazeta поговорил с одним из таксистов, который пришел в эту профессию ради подработки. Он рассказал о том, в каких условиях приходится работать людям, чтобы заработать денег.
По словам собеседника, сейчас агрегаторы предлагают дешевые заказы, учитывая высокую стоимость топлива. Такая цена поездок, как сейчас, была четыре-пять лет назад.
Некоторым водителям приходится создавать себе в «Яндексе» несколько аккаунтов, чтобы работать без отдыха. По одной программе можно пробыть на смене 8 часов, после чего надо отдыхать 4 часа. Водители вместе отдыха переключаются на второй аккаунт и работают еще 8 часов.
«Водители даже до 40 лет могут в таком режиме работать. Ради того, чтобы угодить своей семье, заплатить кредиты и спать спокойно», — заявил собеседник.
Другой таксист рассказал корреспонденту, что «Яндекс» берет слишком большую комиссию, которая может достигать 23%. Именно столько компания забирает с каждой поездки, поэтому некоторые водители выбирают другие компании.