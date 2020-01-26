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Ростовские таксисты работают по 16 часов в сутки, чтобы выжить

26 января 2020, 15:10
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону некоторым таксистам приходится работать почти круглые сутки ради заработка, сообщил RostovGazeta один из водителей.

Корреспондент RostovGazeta поговорил с одним из таксистов, который пришел в эту профессию ради подработки. Он рассказал о том, в каких условиях приходится работать людям, чтобы заработать денег.

По словам собеседника, сейчас агрегаторы предлагают дешевые заказы, учитывая высокую стоимость топлива. Такая цена поездок, как сейчас, была четыре-пять лет назад.

Некоторым водителям приходится создавать себе в «Яндексе» несколько аккаунтов, чтобы работать без отдыха. По одной программе можно пробыть на смене 8 часов, после чего надо отдыхать 4 часа. Водители вместе отдыха переключаются на второй аккаунт и работают еще 8 часов.

«Водители даже до 40 лет могут в таком режиме работать. Ради того, чтобы угодить своей семье, заплатить кредиты и спать спокойно», — заявил собеседник.

Другой таксист рассказал корреспонденту, что «Яндекс» берет слишком большую комиссию, которая может достигать 23%. Именно столько компания забирает с каждой поездки, поэтому некоторые водители выбирают другие компании.

Полный материал о том, как работают таксисты в Ростове и сколько зарабатывают, читайте по ссылке.

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