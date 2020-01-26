Ростовские таксисты работают по 16 часов в сутки, чтобы выжить

Некоторым водителям приходится создавать себе в «Яндексе» несколько аккаунтов, чтобы работать без отдыха. По одной программе можно пробыть на смене 8 часов, после чего надо отдыхать 4 часа. Водители вместе отдыха переключаются на второй аккаунт и работают еще 8 часов.