Более 8 тонн мусора и грязи вывезли из ливневки на Михайловской в Новочеркасске

Работы по очистке проводили в субботу и воскресенье, за два дня очистили участок ливневки от улицы Комитетской в направлении улицы Красноармейской. Из-за рельефа местности именно Михайловскую чаще других городских улиц затапливает во время дождей.
Скопившийся в канализации мусор мешал нормальной работе ливневки, рабочие удалили бытовые отходы, сухие ветки, опавшую листву деревьев, ил.
Ранее экологи Ростовской области заявили, что на расчистку всех водных объектов региона потребуются миллиарды рублей, более 30 лет слаженной и кропотливой работы.