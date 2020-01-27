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«Газпром» опроверг информацию об утечке газа в Таганроге

27 января 2020, 09:21
Фото: mrg.gazprom.ru
утечка газа таганрог
В Таганроге на улице Дзержинского не было утечки газа, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Ранее ряд СМИ написал, что в Таганроге в доме на улице Дзержинского произошла утечка газа, об этом сообщили пожарным в 00.04 в понедельник. Уточнялось, что это якобы случилось в одной из квартир на пятом этаже. Пресса также утверждала, что четырех человек, которые находились в квартире, увезли в реанимацию в БСМП.

«Никакой утечки газа в Таганроге не было», — рассказал сотрудник организации. Он отметил, что сейчас готовится более подробная информация о том, что именно произошло.

В мае в Ростове были найдены тела матери и ребенка. По предварительным данным, они отравились угарным газом, из-за этого было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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