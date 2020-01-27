«Газпром» опроверг информацию об утечке газа в Таганроге

Ранее ряд СМИ написал, что в Таганроге в доме на улице Дзержинского произошла утечка газа, об этом сообщили пожарным в 00.04 в понедельник. Уточнялось, что это якобы случилось в одной из квартир на пятом этаже. Пресса также утверждала, что четырех человек, которые находились в квартире, увезли в реанимацию в БСМП.
«Никакой утечки газа в Таганроге не было», — рассказал сотрудник организации. Он отметил, что сейчас готовится более подробная информация о том, что именно произошло.
В мае в Ростове были найдены тела матери и ребенка. По предварительным данным, они отравились угарным газом, из-за этого было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».