«Газпром» опроверг информацию об утечке газа в Таганроге

Ранее ряд СМИ написал, что в Таганроге в доме на улице Дзержинского произошла утечка газа, об этом сообщили пожарным в 00.04 в понедельник. Уточнялось, что это якобы случилось в одной из квартир на пятом этаже. Пресса также утверждала, что четырех человек, которые находились в квартире, увезли в реанимацию в БСМП.