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Подписчики раскритиковали Дмитрия Тарасова за публикацию о коронавирусе

27 января 2020, 05:38
Фото: tarasov23/instagram
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который является мужем ростовчанки Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, раскритиковали его за пост о коронавирусе, сообщается на странице спортсмена в Instagram.

Тарасов написал, что в Китае из-за опасного вируса за две недели построят больницу. По его словам, это нормальная практика в таких ситуациях.

Футболист заявил, что решил поинтересоваться о строительстве в медицинской сфере в России. После этого Тарасов рассказал о новой больнице в Оренбурге.

Многие пользователи в комментариях попросили его заниматься футболом, а не писать подобные тексты. «Что за тупой пост? Занимайтесь футболом, пока возраст и здоровье позволяют, — прозвучало в комментариях.

Также подписчики начали интересоваться, не собрался ли спортсмен в политику.

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