Подписчики раскритиковали Дмитрия Тарасова за публикацию о коронавирусе

Тарасов написал, что в Китае из-за опасного вируса за две недели построят больницу. По его словам, это нормальная практика в таких ситуациях.
Футболист заявил, что решил поинтересоваться о строительстве в медицинской сфере в России. После этого Тарасов рассказал о новой больнице в Оренбурге.
Многие пользователи в комментариях попросили его заниматься футболом, а не писать подобные тексты. «Что за тупой пост? Занимайтесь футболом, пока возраст и здоровье позволяют, — прозвучало в комментариях.
Также подписчики начали интересоваться, не собрался ли спортсмен в политику.