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Ростовскую модель Костенко атаковали откровенными вопросами

27 января 2020, 05:08
Фото: @kostenko.94
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону решила пообщаться с подписчиками и получила множество откровенных вопросов, сообщается на странице девушки в Instagram.

Беременная Костенко разместила фото, на котором она находилась в коротком топе и брюках ее супруга Дмитрия Тарасова. Она написала, что будет отвечать на вопросы подписчиков.

Некоторые пользователи поинтересовались, почему на ее животе не видно пупка. Многие посчитали, что она его убрала на фото при помощь фотошопа.

Также фанаты интересовались датой родов. Звучали вопросы и про токсикоз.

«Сколько вам заплатили за столь откровенные фото с открытым животом? Могут же сглазить, наши прабабушки и бабушки прикрывали беременность одеждой», — заявила одна из подписчиц.

Костенко ответила, что сейчас многие делают такие фото.

«Почему животик у вас красный, это от растяжек?», — спросили подписчики. Модель ответила, что у нее нет растяжек.

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