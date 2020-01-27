Систему визуализации процессов сборки комбайнов создали в Ростове

По словам Гараева, созданная студентами система позволяет идентифицировать продукт на всех этапах сборки комбайнов, при этом полученные данные выгружаются на единый сервер. Получить полную информацию можно как онлайн при выводе на табло, так и в виде отчетов. Данные помогают отслеживать ритмичность производства, вовремя выявить отклонение от графика и предпринять соответствующие меры.