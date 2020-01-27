Систему визуализации процессов сборки комбайнов создали в Ростове

Проект разработали по заказу компании Ростсельмаш, система уже успешно прошла испытания, сейчас ее внедряют на производстве.
Разработку системы, которая позволит осуществлять визуальный контроль состояния технологического процесса на главном сборочном конвейере, вели в рамках выделенного компанией-заказчиком гранта. Получателем гранта стал проект, победивший в образовательном интенсиве ДГТУ «Проекториум RSM», в состав команды-победителя вошли студенты вуза и ученики «Яндекс.Лицея».
Созданный комплекс состоит из нескольких подсистем и позволяет вводить данные об этапах сборки комбайнов через веб-интерфейс со смартфонов и терминалов, а также автоматически на основе радиочастотных меток, установленных на главных узлах комбайна. Испытания новой системы провели на главном конвейере Ростсельмаш, где собирается более 20 видов сельхозтехники.
«Мы поставили задачу участникам проекториума визуализировать в режиме реального времени движение продукции по конвейеру. Это важный вопрос для предприятия, сейчас эта информация обрабатывается вручную», — рассказал начальник департамента развития производственной системы компании Ростсельмаш Олег Гараев.
По словам Гараева, созданная студентами система позволяет идентифицировать продукт на всех этапах сборки комбайнов, при этом полученные данные выгружаются на единый сервер. Получить полную информацию можно как онлайн при выводе на табло, так и в виде отчетов. Данные помогают отслеживать ритмичность производства, вовремя выявить отклонение от графика и предпринять соответствующие меры.
Как рассказал выпускник вуза и ведущий экономист отдела конфигурации САПР-3 компании Ростсельмаш Максим Бараш, он присоединился к проекториуму еще будучи студентом 4-го курса, сейчас продолжает работу над проектом в качестве штатного сотрудника завода. Созданная система поможет значительно оптимизировать работу предприятия. Сейчас команда занимается разработкой мобильного приложения, которое позволит получать на смартфон уведомления и отчеты, сообщать о проблемах и вызвать нужных специалистов.