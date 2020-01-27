Управляющий ростовским отделением Сбербанка провел лекцию в ДГТУ

Он отметил, что Сбербанк продолжит активно предоставлять все необходимые знания и опыт для желающих. В 2020 году компания окажет поддержку еще 13 ВУЗам, где будут проводиться лекции и семинары. Руслан Салимов рассказал, что на территории региона в офисах Сбербанка работают более четырех тысяч специалистов, поэтому заинтересованность в профессиональных кадрах растет. Салимов добавил, что Сбербанк, в свою очередь, готов предоставлять всю поддержку для создания успешной карьеры.