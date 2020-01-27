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Управляющий ростовским отделением Сбербанка провел лекцию в ДГТУ

27 января 2020, 09:53
Фото: wikimedia.org
В стенах Донского государственного технического университет состоялась лекция для студентов на тему «Как стать финансово грамотным человеком». Спикером выступил управляющий региональным отделением ПАО «Сбербанк» Руслан Салимов.

«Разумное потребление — один из главных современных трендов. Уметь правильно распоряжаться своими финансами очень важно. На сегодняшний день существует множество возможностей инвестировать свои денежные средства, используя финансовые инструменты», — подчеркнул Салимов.

Он отметил, что Сбербанк продолжит активно предоставлять все необходимые знания и опыт для желающих. В 2020 году компания окажет поддержку еще 13 ВУЗам, где будут проводиться лекции и семинары. Руслан Салимов рассказал, что на территории региона в офисах Сбербанка работают более четырех тысяч специалистов, поэтому заинтересованность в профессиональных кадрах растет. Салимов добавил, что Сбербанк, в свою очередь, готов предоставлять всю поддержку для создания успешной карьеры.

В период с 24 по 30 января лекции пройдут в более 100 ВУЗах России.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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