Суд отказал авиакомпании «Азимут» в праве на товарный знак

Posted 30 января 2020, 12:11
Published 30 января 2020, 12:11
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Базовый перевозчик аэропорта Платов в Ростове-на-Дону попытался оспорить права люксембургской Azimuth International на товарный знак «Азимут Экспресс», зарегистрированный в 2010 году.
Авиакомпания потребовала досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении части услуг 39-го класса «Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков». В частности, речь идет об услугах авиаперевозки, организации путешествий, бронирования билетов, транспортировки.
Но суд по интеллектуальным правам отказал заявителю в удовлетворении иска.
Ранее суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении кассационной жалобы Azimuth International к авиакомпании «Азимут». По мнению истца, авиаперевозчик нарушил исключительные права на товарный знак. В июле 2018 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция, также оставила заявление без удовлетворения. После чего компания Azimuth International подала кассационную жалобу.
Владельцами Azimuth International являются Илья и Александр Клячины. Компания является правообладателем 24 различных товарных знаков, в числе которых и «Азимут отель» (Azimut Hotels).