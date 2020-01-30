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Posted 30 января 2020, 12:11

Published 30 января 2020, 12:11

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Суд отказал авиакомпании «Азимут» в праве на товарный знак

30 января 2020, 12:11
Суд по интеллектуальным правам отказал в иске авиакомпании «Азимут» к люксембургской Azimuth International, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Базовый перевозчик аэропорта Платов в Ростове-на-Дону попытался оспорить права люксембургской Azimuth International на товарный знак «Азимут Экспресс», зарегистрированный в 2010 году.

Авиакомпания потребовала досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении части услуг 39-го класса «Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков». В частности, речь идет об услугах авиаперевозки, организации путешествий, бронирования билетов, транспортировки.

Но суд по интеллектуальным правам отказал заявителю в удовлетворении иска.

Ранее суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении кассационной жалобы Azimuth International к авиакомпании «Азимут». По мнению истца, авиаперевозчик нарушил исключительные права на товарный знак. В июле 2018 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция, также оставила заявление без удовлетворения. После чего компания Azimuth International подала кассационную жалобу.

Владельцами Azimuth International являются Илья и Александр Клячины. Компания является правообладателем 24 различных товарных знаков, в числе которых и «Азимут отель» (Azimut Hotels).

#Экономика#Новости
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