Суд отказал авиакомпании «Азимут» в праве на товарный знак

Ранее суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении кассационной жалобы Azimuth International к авиакомпании «Азимут». По мнению истца, авиаперевозчик нарушил исключительные права на товарный знак. В июле 2018 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция, также оставила заявление без удовлетворения. После чего компания Azimuth International подала кассационную жалобу.