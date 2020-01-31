Неделя Ростова: борьба с коронавирусом, убийство депутата, новое мошенничество

Заключенные в Ростове-на-Дону придумали новый вид мошенничества, от которого страдают таксисты. Один из водителей принял выгодный по его меркам заказ «бизнес-класса». По приезду он долгое время не мог дозвониться до клиента, после чего последний поднял трубку.