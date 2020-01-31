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Posted 31 января 2020, 12:24

Published 31 января 2020, 12:24

Modified 11 сентября 2022, 09:26

Updated 11 сентября 2022, 09:26

Неделя Ростова: борьба с коронавирусом, убийство депутата, новое мошенничество

31 января 2020, 12:24
В Ростовской области на неделе произошло множество интересных событий, в том числе власти начали говорить о коронавирусе, мужчина убил депутата и его супругу, появился новый вид мошенничества, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Для жителей Ростовской области подготовили памятку о том, как не заболеть опасным коронавирусом. Вирус распространяется из Китая и уже погибли более 170 пациентов, заразились около восьми тысяч человек.

Болезнь начинается как обычная простуда и имеет типичные симптомы в виде кашля, высокой температуры и усталости. Жителей области попросили чаще мыть руки и ничего не трогать в местах массового пребывания людей.

Кроме того, не стоит повторно надевать маски. В регионе принимаются активные меры, чтобы не допустить заноса и распространения болезни.

Так, в аэропорту проверяют пассажиров, в том числе измеряют им температуру. В Ростове подготовлена больница, способная принять пациентов с коронавирусом.

Кроме того, проводятся различные учения. На данный момент в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Между тем, замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что от шумихи, связанной с коронавирусом, выигрывает глобальный фармацевтический рынок.

В Зернограде в своем доме были обнаружены тела убитого депутата Заксобрания региона Андрея Алабушева и его супруги. Парламентарий также руководил Федеральным государственным бюджетным учреждением «Аграрный научный центр «Донской».

Следователям удалось выяснить, что погибших били по голове — у них множественные рубленые раны. Подозреваемым оказался Александр Полуян, который мог отомстить за увольнение депутатом его отца. По некоторым данным, с владельцами дома он расправился средневековым оружием.

По предварительным данным, нападавший после убийства покончил с собой. Его тело обнаружили на втором этаже дома, а по факту произошедшего завели уголовное дело.

Следствие также опубликовало видео, показав место преступления. Отец Полуяна не поверил, что его сын мог совершить такое, а мать заявила, что не общалась с сыном несколько дней.

Заключенные в Ростове-на-Дону придумали новый вид мошенничества, от которого страдают таксисты. Один из водителей принял выгодный по его меркам заказ «бизнес-класса». По приезду он долгое время не мог дозвониться до клиента, после чего последний поднял трубку.

Мужчина попросил таксиста сделать несколько покупок и обещал отдать ему деньги. У таксиста возникли подозрения, он спросил у «пассажира», не из тюрьмы ли он звонит, после чего разговор оборвался.

Водители уверены, что это новый вид мошенничества. Просят все данные банковской карты, после чего списываются деньги со счета

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