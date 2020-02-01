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Posted 1 февраля 2020, 18:17

Published 1 февраля 2020, 18:17

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

В Ростове сорвали сроки строительства поликлиники из-за погоды

1 февраля 2020, 18:17
В Ростове-на-Дону сорвали сроки завершения строительства детской поликлиники № 8, сообщили в городской администрации.

Причинами нарушения сроков стали погодные условия и изменения в проектной документации. В данный момент ведутся претензионные работы.

«По предварительным данным, работы будут завершены в первом квартале 2020 года. После этого для учреждения закупят медицинское оборудование, мебель и компьютеры», — сказано в сообщении.

Отмечается, что поликлиника будет иметь четыре этажа и сможет принять до 250 человек в сутки.

Кроме того, в больнице № 7 провели капремонт системы отопления и фасада здания. Сейчас завершается внутренняя отделка.

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