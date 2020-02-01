В Ростове сорвали сроки строительства поликлиники из-за погоды

Posted 1 февраля 2020, 18:17
Published 1 февраля 2020, 18:17
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
Причинами нарушения сроков стали погодные условия и изменения в проектной документации. В данный момент ведутся претензионные работы.
«По предварительным данным, работы будут завершены в первом квартале 2020 года. После этого для учреждения закупят медицинское оборудование, мебель и компьютеры», — сказано в сообщении.
Отмечается, что поликлиника будет иметь четыре этажа и сможет принять до 250 человек в сутки.
Кроме того, в больнице № 7 провели капремонт системы отопления и фасада здания. Сейчас завершается внутренняя отделка.