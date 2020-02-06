Федеральную трассу М-4 «Дон» закрыли из-за метели в Ростовской области

Из-за снегопада и образовавшейся на дороге наледи утром 6 февраля запретили проезд по отрезку трассы с 881-го километра в Тарасовском районе до тысячного километра, на котором находится развязка на Шахты. Также затруднителен проезд по участку М-4 «Дон» на 981-м километре в Красносулинском районе.