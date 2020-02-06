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Posted 6 февраля 2020, 08:32

Published 6 февраля 2020, 08:32

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Федеральную трассу М-4 «Дон» закрыли из-за метели в Ростовской области

6 февраля 2020, 08:32
В Ростовской области из-за снегопада закрыли участок трассы федерального значения М-4 «Дон», сообщили в региональном УГИБДД.

Из-за снегопада и образовавшейся на дороге наледи утром 6 февраля запретили проезд по отрезку трассы с 881-го километра в Тарасовском районе до тысячного километра, на котором находится развязка на Шахты. Также затруднителен проезд по участку М-4 «Дон» на 981-м километре в Красносулинском районе.

Кроме того, как сообщил donday.ru, проезд закрыли на участке дороги Ростов — Новошахтинск с седьмого по 55-й километр.

Напомним, режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за непогоды.

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