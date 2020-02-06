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Posted 6 февраля 2020, 20:56

Published 6 февраля 2020, 20:56

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Строительство двух зерновых терминалов планируется в Ростовской области

6 февраля 2020, 20:56
В Ростовской области планируется построить два зерновых терминала в портах Азов и Таганрог, говорится в сообщении регионального правительства сообщили в правительстве региона.

Проект строительства терминалов может быть включен в число «100 губернаторских». Глава региона Василий Голубев подчеркнул их значимость для развития экспортного потенциала региона.

Объем инвестиций в строительство терминала в Азове составит 2,6 миллиарда рублей, его пропускная способность составит до двух миллионов тонн в год.

Реализация второго проекта может стоить 680 миллионов рублей. Объект увеличит грузооборот порта на 300 тысяч тонн в год.

Строительство обоих терминалов начнется уже в текущем году.

#Экономика#Новости
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