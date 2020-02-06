Строительство двух зерновых терминалов планируется в Ростовской области

Posted 6 февраля 2020, 20:56
Published 6 февраля 2020, 20:56
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Проект строительства терминалов может быть включен в число «100 губернаторских». Глава региона Василий Голубев подчеркнул их значимость для развития экспортного потенциала региона.
Объем инвестиций в строительство терминала в Азове составит 2,6 миллиарда рублей, его пропускная способность составит до двух миллионов тонн в год.
Реализация второго проекта может стоить 680 миллионов рублей. Объект увеличит грузооборот порта на 300 тысяч тонн в год.
Строительство обоих терминалов начнется уже в текущем году.