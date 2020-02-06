В Ростове отказываются признавать ошибку в названии сквера

Кожин отметил, что сквер на улице Тружеников изначально носил имя героя Советского Союза генерала Ивана Тюленева, это подтверждают старые карты и жильцы соседних домов.
«В 2005 году машинистка ошиблась и написала в повестке заседания «сквер имени Тюленина». Это был последний вопрос, поэтому никто не обратил внимания на опечатку. Долгое время об этом сквере никто не вспоминал, но в позапрошлом году там появилась стела, на которой написано «Сквер Сергея Тюленина», — рассказал председатель отделения. Кожин пояснил, что после этого к нему обратились жильцы соседних домов, в том числе один историк: они помнят, что изначально сквер носил имя Тюленева.
Собеседник сообщил, что Сергей Тюленин — тоже герой Советского Союза, член штаба «Молодая гвардия», но он не имеет отношения к Ростову. В то же время Тюленев, в честь которого и был назван сквер изначально, участвовал в освобождении Ростова от фашистских захватчиков. Кроме этого, он воевал в Первой мировой войне, где был награжден четырьмя Георгиевскими крестами.
«В прошлом году я написал письмо о том, что надо внести изменения в постановление, представил все документы. Заседание провели узким составом, меня не пригласили. Потом дали ответ, что ошибки нет», — сообщил Кожин. Он пояснил, что некоторые члены комиссии невзлюбили Тюленева, потому что посчитали его плохим генералом, другие — активно поддержали Молодую гвардию, потому что в ней состояли их родственники.