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В Ростове отказываются признавать ошибку в названии сквера

6 февраля 2020, 12:39
Фото: rostov-gorod.ru
Сквер имени Тюленина
Сквер имени Тюленина стал так называться из-за ошибки, но его отказываются переименовывать, рассказал председатель Ростовского областного отделения ВООПИиК Александр Кожин.

Кожин отметил, что сквер на улице Тружеников изначально носил имя героя Советского Союза генерала Ивана Тюленева, это подтверждают старые карты и жильцы соседних домов.

Фото: RostovGazeta

«В 2005 году машинистка ошиблась и написала в повестке заседания «сквер имени Тюленина». Это был последний вопрос, поэтому никто не обратил внимания на опечатку. Долгое время об этом сквере никто не вспоминал, но в позапрошлом году там появилась стела, на которой написано «Сквер Сергея Тюленина», — рассказал председатель отделения. Кожин пояснил, что после этого к нему обратились жильцы соседних домов, в том числе один историк: они помнят, что изначально сквер носил имя Тюленева.

Собеседник сообщил, что Сергей Тюленин — тоже герой Советского Союза, член штаба «Молодая гвардия», но он не имеет отношения к Ростову. В то же время Тюленев, в честь которого и был назван сквер изначально, участвовал в освобождении Ростова от фашистских захватчиков. Кроме этого, он воевал в Первой мировой войне, где был награжден четырьмя Георгиевскими крестами.

«В прошлом году я написал письмо о том, что надо внести изменения в постановление, представил все документы. Заседание провели узким составом, меня не пригласили. Потом дали ответ, что ошибки нет», — сообщил Кожин. Он пояснил, что некоторые члены комиссии невзлюбили Тюленева, потому что посчитали его плохим генералом, другие — активно поддержали Молодую гвардию, потому что в ней состояли их родственники.

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