В Ростове отказываются признавать ошибку в названии сквера

«В 2005 году машинистка ошиблась и написала в повестке заседания «сквер имени Тюленина». Это был последний вопрос, поэтому никто не обратил внимания на опечатку. Долгое время об этом сквере никто не вспоминал, но в позапрошлом году там появилась стела, на которой написано «Сквер Сергея Тюленина», — рассказал председатель отделения. Кожин пояснил, что после этого к нему обратились жильцы соседних домов, в том числе один историк: они помнят, что изначально сквер носил имя Тюленева.