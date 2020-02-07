rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2020, 10:45

Published 7 февраля 2020, 10:45

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Батайске достроят два дома, строительство которых приостановили 10 лет назад

7 февраля 2020, 10:45
Строительство двух домов-долгостроев возобновят в Батайске, сообщило правительство Ростовской области.

Первый объект, многоквартирный дом на улице Северный массив, 16, получит 270 миллионов рублей на разработку проектной документации, обследование техсостояние здания и погашение половины затрат по присоединению дома к коммуникациям. Работы на объекте приостановили в 2009 году, завершить строительство планируют в марте 2021 года.

Кроме того, в декабре 2020 года должны сдать долгострой на Гастелло, 4Б, работы на котором ведут с привлечением инвестора. Введение дома в эксплуатацию позволит получить квартиры 49 семьям.

Напомним, в Ростовской области в единый реестр проблемных объектов будут включать дома, которые не сдали в срок.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика