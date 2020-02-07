В Батайске достроят два дома, строительство которых приостановили 10 лет назад

Posted 7 февраля 2020, 10:45
Published 7 февраля 2020, 10:45
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Первый объект, многоквартирный дом на улице Северный массив, 16, получит 270 миллионов рублей на разработку проектной документации, обследование техсостояние здания и погашение половины затрат по присоединению дома к коммуникациям. Работы на объекте приостановили в 2009 году, завершить строительство планируют в марте 2021 года.
Кроме того, в декабре 2020 года должны сдать долгострой на Гастелло, 4Б, работы на котором ведут с привлечением инвестора. Введение дома в эксплуатацию позволит получить квартиры 49 семьям.
Напомним, в Ростовской области в единый реестр проблемных объектов будут включать дома, которые не сдали в срок.