Жителям Ростовской области посоветовали дышать свежим воздухом, а не ходить в масках

На вопрос о подорожании масок она отметила, что в ростовских поликлиниках нет сверхъестественного роста цен. «Да, наверное, маски стали чуть дороже. Раньше они были по пять-шесть рублей, сегодня по 10-12 рублей. К сожалению, так всегда бывает, когда возникают такие массовые психозы у населения», — сообщила министр. По ее словам, людям нужно просто объяснять, что не стоит закупаться про запас, давая возможность наживаться на проблеме фармацевтической промышленности. Она отметила, что по сравнению с распространением энтеровирусной инфекции население региона стало более разумно подходить к ситуации.