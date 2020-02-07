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Posted 7 февраля 2020, 13:40

Published 7 февраля 2020, 13:40

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Жителям Ростовской области посоветовали дышать свежим воздухом, а не ходить в масках

7 февраля 2020, 13:40
Сюжет
Эксклюзив
В аптеках Ростовской области хватает медицинских масок, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская на пресс-конференции в пятницу.

«Слава богу, в Ростовской области нет никакого напряжения с масками, сегодня во всех аптеках региона маски есть», — сообщила Быковская. Министр обратилась к населению области с просьбой не скупать маски и противовирусные препараты, потому что потом их придется выбрасывать.

«Евгений Владимирович [руководитель управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев] всегда говорит правильно: „По улицам в маске ходить не надо, надо дышать свежим воздухом“. Когда вы идете в поликлинику, ведете ребенка на прием, то лучше наденьте маску. Но помните только, что она работает в течение двух часов, после этого ее надо менять», — рассказала Быковская.

На вопрос о подорожании масок она отметила, что в ростовских поликлиниках нет сверхъестественного роста цен. «Да, наверное, маски стали чуть дороже. Раньше они были по пять-шесть рублей, сегодня по 10-12 рублей. К сожалению, так всегда бывает, когда возникают такие массовые психозы у населения», — сообщила министр. По ее словам, людям нужно просто объяснять, что не стоит закупаться про запас, давая возможность наживаться на проблеме фармацевтической промышленности. Она отметила, что по сравнению с распространением энтеровирусной инфекции население региона стало более разумно подходить к ситуации.

«Предприятие, производящее маски, раздает их в своих аптеках бесплатно. Человек покупает что-то — ему дают маску в подарок», — добавила Быковская.

Кроме этого, как отметил Евгений Ковалев, населению не стоит заниматься самолечением. «Все те случаи с неблагоприятными исходами, как правило, связаны с поздним обращением, когда больному уже нечем помочь», — сообщил он.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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