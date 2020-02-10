rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2020, 18:23

Published 10 февраля 2020, 18:23

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Спасатели предупредили жителей Ростова о сосульках-убийцах

10 февраля 2020, 18:23
Жителей Ростова-на-Дону предупредили об опасных сосульках, свисающих с крыш, говорится в сообщении Управления ГО и ЧС городской администрации.

Так из-за перепада температур в дневное и в ночное время на краях крыш и водостоках образуются сосульки. Находясь в опасной зоне человек может получить от падающего снега и сосулек очень тяжёлые травмы и, даже погибнуть.

В связи с этим спасатели рекомендуют горожанам быть внимательными, стараться не передвигаться близко к стенам зданий, под балконами, не позволять детям находиться в таких местах. Кроме того, при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не стоит пытаться пройти за них, лучше обойти опасное место другим путём.

Ранее сообщалось, что морозы, туманы и дождь со снегом не покинут Ростовскую область на этой неделе.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика