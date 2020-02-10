Спасатели предупредили жителей Ростова о сосульках-убийцах

Posted 10 февраля 2020, 18:23
Published 10 февраля 2020, 18:23
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Так из-за перепада температур в дневное и в ночное время на краях крыш и водостоках образуются сосульки. Находясь в опасной зоне человек может получить от падающего снега и сосулек очень тяжёлые травмы и, даже погибнуть.
В связи с этим спасатели рекомендуют горожанам быть внимательными, стараться не передвигаться близко к стенам зданий, под балконами, не позволять детям находиться в таких местах. Кроме того, при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не стоит пытаться пройти за них, лучше обойти опасное место другим путём.
Ранее сообщалось, что морозы, туманы и дождь со снегом не покинут Ростовскую область на этой неделе.