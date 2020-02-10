Спасатели предупредили жителей Ростова о сосульках-убийцах

В связи с этим спасатели рекомендуют горожанам быть внимательными, стараться не передвигаться близко к стенам зданий, под балконами, не позволять детям находиться в таких местах. Кроме того, при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не стоит пытаться пройти за них, лучше обойти опасное место другим путём.