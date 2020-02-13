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Posted 13 февраля 2020, 08:36

Published 13 февраля 2020, 08:36

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростове не нашлось покупателей на имущество банка Варшавского

13 февраля 2020, 08:36
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове-на-Дону торги по продаже имущества «Русского национального банка» были признаны несостоявшимися, следует из сообщения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

Причиной послужило отсутствие заявок от покупателей. Так, на аукцион были выставлены восемь лотов, которыми представлялись здания, оборудование и автомобили, принадлежавшие банку. В том числе, на торги за 132,4 миллиона рублей выставлялось здание спортивного центра Energy Plaza в Советском районе Ростова.

Общая стоимость лотов составила 255 миллионов рублей.

Ранее это имущество пытались реализовать за 280 миллионов рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

ООО «Русский национальный банк» было зарегистрировано в Ростовской области в 1990 году. Деятельность кредитного учреждения контролировал известный предприниматель Вадим Варшавский. Кредитно-финансовую организацию признали банкротом в ноябре 2018 года по требованию Банка России. В декабре в банке продлили конкурсное производство.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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