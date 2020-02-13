В Ростове не нашлось покупателей на имущество банка Варшавского

Posted 13 февраля 2020, 08:36
Published 13 февраля 2020, 08:36
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Причиной послужило отсутствие заявок от покупателей. Так, на аукцион были выставлены восемь лотов, которыми представлялись здания, оборудование и автомобили, принадлежавшие банку. В том числе, на торги за 132,4 миллиона рублей выставлялось здание спортивного центра Energy Plaza в Советском районе Ростова.
Общая стоимость лотов составила 255 миллионов рублей.
Ранее это имущество пытались реализовать за 280 миллионов рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
ООО «Русский национальный банк» было зарегистрировано в Ростовской области в 1990 году. Деятельность кредитного учреждения контролировал известный предприниматель Вадим Варшавский. Кредитно-финансовую организацию признали банкротом в ноябре 2018 года по требованию Банка России. В декабре в банке продлили конкурсное производство.