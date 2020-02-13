В Ростове не нашлось покупателей на имущество банка Варшавского

Причиной послужило отсутствие заявок от покупателей. Так, на аукцион были выставлены восемь лотов, которыми представлялись здания, оборудование и автомобили, принадлежавшие банку. В том числе, на торги за 132,4 миллиона рублей выставлялось здание спортивного центра Energy Plaza в Советском районе Ростова.