Ледокольную группировку усилили в портах Ростовской области

Posted 14 февраля 2020, 07:09
Published 14 февраля 2020, 07:09
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Новый буксир, судно снабжения «Георгий Седов», купил Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».
Буксир построили в Финляндии на судостроительной верфи Kvaerner Masa-Yards, его категория ледового усиления Arc5 позволяет работать при толщине льда до 90 сантиметров на глубинах 2,5-3 метра. Суммарная мощность судна 3,9 тысячи кВт.
В зимний период ледокольное сопровождение судов в Ростовской области осуществляют в портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог, а также в акватории Азовского моря. Кроме нового буксира, в ледокольную группировку входят еще шесть ледоколов.