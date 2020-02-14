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Posted 14 февраля 2020, 07:09

Published 14 февраля 2020, 07:09

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Ледокольную группировку усилили в портах Ростовской области

14 февраля 2020, 07:09
В морских портах Азовского моря усилили ледокольную группировку, сообщило правительство Ростовской области.

Новый буксир, судно снабжения «Георгий Седов», купил Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».

Буксир построили в Финляндии на судостроительной верфи Kvaerner Masa-Yards, его категория ледового усиления Arc5 позволяет работать при толщине льда до 90 сантиметров на глубинах 2,5-3 метра. Суммарная мощность судна 3,9 тысячи кВт.

В зимний период ледокольное сопровождение судов в Ростовской области осуществляют в портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог, а также в акватории Азовского моря. Кроме нового буксира, в ледокольную группировку входят еще шесть ледоколов.

Ранее через порт Ростов запретили перевозить военные грузы странам НАТО.

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