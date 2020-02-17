Жителя Ростовской области осудили за жестокое убийство супруги

Posted 17 февраля 2020, 15:19
Published 17 февраля 2020, 15:19
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Белокалитвинский городской суд установил, что фигурант поссорился с женой и избил ее кулаками. От полученных травм она скончалась.
«После этого завели уголовное дело, нападавший признал вину частично. Суд приговорил его к 8,5 года заключения в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант обжаловал приговор. Однако в апелляции он остался без изменения.
«Доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитника остались без удовлетворения», — заявили в надзорном ведомстве.