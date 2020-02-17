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Posted 17 февраля 2020, 15:19

Published 17 февраля 2020, 15:19

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Жителя Ростовской области осудили за жестокое убийство супруги

17 февраля 2020, 15:19
В Ростовской области вынесли приговор в отношении мужчины, который убил супругу, сообщили в региональной прокуратуре.

Белокалитвинский городской суд установил, что фигурант поссорился с женой и избил ее кулаками. От полученных травм она скончалась.

«После этого завели уголовное дело, нападавший признал вину частично. Суд приговорил его к 8,5 года заключения в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Отмечается, что фигурант обжаловал приговор. Однако в апелляции он остался без изменения.

«Доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитника остались без удовлетворения», — заявили в надзорном ведомстве.

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