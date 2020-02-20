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Posted 20 февраля 2020, 07:27

Published 20 февраля 2020, 07:27

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Проспект Стачки парализовало в Ростове из-за ДТП с автобусом и такси

20 февраля 2020, 07:27
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки появились заторы на дорогах из-за аварии с участием маршрутного транспорта, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

В четверг утром на дороге столкнулись машина «Яндекс.Такси» и автобус № 26. Поврежденный транспорт полностью перекрыл движение.

Автор публикации разместил фото с последствиями аварии. Видно, что для движения доступен небольшой коридор, в который помещается только одна машина.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», заторы существуют до сих пор. Пробка также появилась и при повороте на улицу Малиновского. В целом в городе пробкам присвоили четыре балла из 10 возможных.

#Общество#Новости
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