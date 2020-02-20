Проспект Стачки парализовало в Ростове из-за ДТП с автобусом и такси

Posted 20 февраля 2020, 07:27
Published 20 февраля 2020, 07:27
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
В четверг утром на дороге столкнулись машина «Яндекс.Такси» и автобус № 26. Поврежденный транспорт полностью перекрыл движение.
Автор публикации разместил фото с последствиями аварии. Видно, что для движения доступен небольшой коридор, в который помещается только одна машина.
Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», заторы существуют до сих пор. Пробка также появилась и при повороте на улицу Малиновского. В целом в городе пробкам присвоили четыре балла из 10 возможных.