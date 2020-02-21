На достройку школы на Галицкого в Таганроге потратят 119,5 млн руб

В настоящее время объект готов на 90%. С начала строительства объекта было потрачено более 1,07 миллиона рублей. На завершение строительства власти города рассчитывают на средства из областного бюджета.
Строительство школы было начато весной 2018 года, а завершить его планировали в конце 2019 года. Впоследствии срок окончания строительства был перенесен на 31 марта 2020 года.
Для обеспечения транспортной инфраструктурой школы администрация города заключила контракт с подрядной организацией, которая выполнит работы по проектированию строительства и реконструкции дорог. Стоимость контракта составила 23 миллиона рублей. Деньги выделены из средств Дорожного фонда города.