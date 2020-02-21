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На достройку школы на Галицкого в Таганроге потратят 119,5 млн руб

21 февраля 2020, 08:52
Фото: dumataganroga.livejournal.com
На завершение строительства новой школы по улице Галицкого в Таганроге потребуется еще 119,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

В настоящее время объект готов на 90%. С начала строительства объекта было потрачено более 1,07 миллиона рублей. На завершение строительства власти города рассчитывают на средства из областного бюджета.

Строительство школы было начато весной 2018 года, а завершить его планировали в конце 2019 года. Впоследствии срок окончания строительства был перенесен на 31 марта 2020 года.

Для обеспечения транспортной инфраструктурой школы администрация города заключила контракт с подрядной организацией, которая выполнит работы по проектированию строительства и реконструкции дорог. Стоимость контракта составила 23 миллиона рублей. Деньги выделены из средств Дорожного фонда города.

Ранее сообщалось, что в Ростове хотят принять поправки, которые изменят нормативы доступности школ.

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