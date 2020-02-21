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На Украине прилетевших из Уханя сограждан встретили протестами

21 февраля 2020, 15:25
Фото: pexels.com
Те граждане Украины, которые были эвакуированы на родину из Китая, столкнулись с сопротивлением со стороны своих сограждан, опасающихся распространения коронавируса на территории страны.

Такой информацией поделился руководитель балетной труппы FashionPa Владимир Богданов, чьи 17 подопечных оказались среди эвакуированных. Он отметил, что ни у кого из них нет никаких симптомов вирусного заболевания и выразил шок от негативного отношения сограждан к этим людям и их дикого поведения. Об этом 21 февраля сообщило агентство RNS.

Несмотря на это, жители посёлка Новые Санжары, где на карантин решили разместить эвакуированных, устроили акцию протеста, блокировали движение транспорта и бросались камнями.

По словам Богданова, много негативных отзывов по отношению к вернувшихся на родину украинцам наблюдается и в социальных сетях. При этом, он поблагодарил всех людей, которые поддержали эвакуированных сограждан.

#Новости#Общество
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