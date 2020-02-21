На Украине прилетевших из Уханя сограждан встретили протестами

Такой информацией поделился руководитель балетной труппы FashionPa Владимир Богданов, чьи 17 подопечных оказались среди эвакуированных. Он отметил, что ни у кого из них нет никаких симптомов вирусного заболевания и выразил шок от негативного отношения сограждан к этим людям и их дикого поведения. Об этом 21 февраля сообщило агентство RNS.