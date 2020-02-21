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Posted 21 февраля 2020, 09:43

Published 21 февраля 2020, 09:43

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Памятник военным медикам открыли в Ростове

21 февраля 2020, 09:43
В Ростове-на-Дону состоялось открытие памятника военным медикам, которые погибли во время Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве региона.

В церемонии открытия приняли участие глава региона Василий Голубев и командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Губернатор напомнил, что в военные годы врачи и санитары вносили огромный вклад в Победу. Они действовали наравне с бойцами Красной армии, подполья, труженикам тыла.

«В области работали более 300 военных госпиталей. В начале войны из региона были мобилизованы свыше 2 тысяч врачей и 8 тысяч медсестер», — произнес губернатор.

После этого он возложил цветы к открытому монументу.

Также в этот день на территории 1602-го военного клинического госпиталя ЮВО отрыли новый лечебно-диагностический корпус.

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