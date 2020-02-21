Памятник военным медикам открыли в Ростове

Posted 21 февраля 2020, 09:43
Published 21 февраля 2020, 09:43
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
В церемонии открытия приняли участие глава региона Василий Голубев и командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Губернатор напомнил, что в военные годы врачи и санитары вносили огромный вклад в Победу. Они действовали наравне с бойцами Красной армии, подполья, труженикам тыла.
«В области работали более 300 военных госпиталей. В начале войны из региона были мобилизованы свыше 2 тысяч врачей и 8 тысяч медсестер», — произнес губернатор.
После этого он возложил цветы к открытому монументу.
Также в этот день на территории 1602-го военного клинического госпиталя ЮВО отрыли новый лечебно-диагностический корпус.