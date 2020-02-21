Памятник военным медикам открыли в Ростове

В церемонии открытия приняли участие глава региона Василий Голубев и командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Губернатор напомнил, что в военные годы врачи и санитары вносили огромный вклад в Победу. Они действовали наравне с бойцами Красной армии, подполья, труженикам тыла.