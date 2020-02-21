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Сенатор от Ростовской области предложила штрафовать дачников за борщевик и амброзию

21 февраля 2020, 12:15
Фото: pixabay.com
борщевик амброзия штраф
Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова вошла в состав группы, предложившей штрафовать за борщевик и амброзию на дачных участках, пишет РИА «Новости».

Сенаторы предложили ввести штрафы для физлиц от 2 до 3 тысяч рублей, для юрлиц от 20 до 30 тысяч рублей. Они выступили с идеей в Совете Федерации внести соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП). Предложение уже направили в Министерство юстиции РФ.

Штрафы могут быть введены за непринятие мер по борьбе с карантинными растениями. Должностные лица заплатят за нарушение административных требований от 5 до 10 тысяч рублей, бизнесмены — от 7 до 12 тысяч рублей, юрлица — от 20 до 30 тысяч рублей.

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова отметила, что амброзия является большой проблемой для жителей южных регионов страны, поскольку вызывает аллергию.

Как будут бороться с амброзией на пустырях и других территориях не уточняется.

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