Сенатор от Ростовской области предложила штрафовать дачников за борщевик и амброзию

Сенаторы предложили ввести штрафы для физлиц от 2 до 3 тысяч рублей, для юрлиц от 20 до 30 тысяч рублей. Они выступили с идеей в Совете Федерации внести соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП). Предложение уже направили в Министерство юстиции РФ.
Штрафы могут быть введены за непринятие мер по борьбе с карантинными растениями. Должностные лица заплатят за нарушение административных требований от 5 до 10 тысяч рублей, бизнесмены — от 7 до 12 тысяч рублей, юрлица — от 20 до 30 тысяч рублей.
Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова отметила, что амброзия является большой проблемой для жителей южных регионов страны, поскольку вызывает аллергию.
Как будут бороться с амброзией на пустырях и других территориях не уточняется.