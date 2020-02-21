Сенатор от Ростовской области предложила штрафовать дачников за борщевик и амброзию

Сенаторы предложили ввести штрафы для физлиц от 2 до 3 тысяч рублей, для юрлиц от 20 до 30 тысяч рублей. Они выступили с идеей в Совете Федерации внести соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП). Предложение уже направили в Министерство юстиции РФ.