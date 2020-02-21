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Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.рфпредлагают новый продукт по защите средств ипотеки

21 февраля 2020, 07:06
Фото: freepik / freepik.com
Страховой Дом ВСК совместно с Банком ДОМ.рф разработали новый продукт, позволяющий вернуть проценты по ипотечному кредиту, в случае банкротства застройщика.

Новый продукт защищает интересы заемщика, оформившего ипотечный кредит на первичном рынке с привлечением счета эскроу. В случае банкротства строительной организации, страховая защита ВСК покрывает выплаченные по ипотечному договору проценты. Без использования этого страхового решения клиент сможет получить только денежные средства, размещенные на счетах эскроу в банке.

С подключением нового сервиса заемщики могут гарантированно получить возмещение средств в случае банкротства строительной компании. Оформить возврат процентов можно при заключении кредитного договора в отделении банка.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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