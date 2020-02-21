Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.рфпредлагают новый продукт по защите средств ипотеки

Новый продукт защищает интересы заемщика, оформившего ипотечный кредит на первичном рынке с привлечением счета эскроу. В случае банкротства строительной организации, страховая защита ВСК покрывает выплаченные по ипотечному договору проценты. Без использования этого страхового решения клиент сможет получить только денежные средства, размещенные на счетах эскроу в банке.
С подключением нового сервиса заемщики могут гарантированно получить возмещение средств в случае банкротства строительной компании. Оформить возврат процентов можно при заключении кредитного договора в отделении банка.