Трамвайные рельсы у завода «Прибой» планируют заменить в Таганроге

Как пишет «Ерш», состояние трамвайных путей в Таганроге очень плохое, в 2019 году губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал выделить городу на обновление трамвайной системы 180 миллионов рублей.
Из общей суммы 56 миллионов рублей должны были выделить в 2019 году, остальное в 2020-м, но город средств так и не получил. Кроме того, не произошло и замены подвижного состава, как это сделали в Новочеркасске.
Отмечается, что в Таганроге разработали план ремонта трамвайных путей: подготовить документацию и уже с этой документацией пойти в область. Власти Таганрога рассчитывают, что к осени 2002 года деньги им все-таки дадут и планируют потратить 50 миллионов рублей на ремонт признанного самым опасным участка возле завода «Прибой».