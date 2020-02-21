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Трамвайные рельсы у завода «Прибой» планируют заменить в Таганроге

21 февраля 2020, 14:00
Фото: Tassadar/CC BY-SA 2.5 / wikimedia.org
Трамвайные рельсы у завода «Прибой» на Большой Бульварной решили отремонтировать в Таганроге, сообщил на заседании думской комиссии по ЖКХ директор ТТУ Владимир Черепанов.

Как пишет «Ерш», состояние трамвайных путей в Таганроге очень плохое, в 2019 году губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал выделить городу на обновление трамвайной системы 180 миллионов рублей.

Из общей суммы 56 миллионов рублей должны были выделить в 2019 году, остальное в 2020-м, но город средств так и не получил. Кроме того, не произошло и замены подвижного состава, как это сделали в Новочеркасске.

Отмечается, что в Таганроге разработали план ремонта трамвайных путей: подготовить документацию и уже с этой документацией пойти в область. Власти Таганрога рассчитывают, что к осени 2002 года деньги им все-таки дадут и планируют потратить 50 миллионов рублей на ремонт признанного самым опасным участка возле завода «Прибой».

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