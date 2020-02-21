Упавшее дерево оставило жителей Ростова без газа

О падении дерева на улице Ленина в пятницу рассказали горожане. Они разместили фото, на котором видно перебитую пополам трубу.
Местных жителей волновал распространяющийся по округе запах газа. Не заставила себя ждать реакция газовой компании, подтвердившей факт произошедшего.
«Дерево нарушило целостность распределительного, надземного газопровода. Без газа остались 314 человек», — сказано в сообщении.
В данный момент проходят аварийно-восстановительные работы. Подачу услуги должны возобновить к 18.00 мск.