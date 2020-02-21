Жители Азова остались недовольны благоустройством Петровского бульвара

«Были проведены масштабные работы, в ходе которых красивые голубые ели выкорчевали, тротуарную плитку заменили на плитку унылого цвета, некачественную и криво положенную, вместо изящных скамеек установили скамейки, подобные надгробиям… По ходу бульвара установили деревянные киоски и качели, стоимость которых превышает стоимость однокомнатной квартиры», — пожаловалась одна из жительниц города.