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Жители Азова остались недовольны благоустройством Петровского бульвара

21 февраля 2020, 11:22
Фото: gorodazov.ru
Петровский бульвар
На результаты благоустройства Петровского бульвара пожаловались жители Азова, сообщило Законодательное собрание Ростовской области.

Треть обращений горожан на прошедшей встрече депутата парламента с жителями Азова касались именно ремонта Петровского бульвара. По словам азовчан, после благоустройства бульвар стал выглядеть намного хуже.

«Были проведены масштабные работы, в ходе которых красивые голубые ели выкорчевали, тротуарную плитку заменили на плитку унылого цвета, некачественную и криво положенную, вместо изящных скамеек установили скамейки, подобные надгробиям… По ходу бульвара установили деревянные киоски и качели, стоимость которых превышает стоимость однокомнатной квартиры», — пожаловалась одна из жительниц города.

Депутат лично посетил Петровский бульвар и убедился в правоте горожан. Отмечается, что по результатам благоустройства составили обращение в прокуратуру.

Петровский бульвар благоустраивали по программе «Формирование комфортной городской среды», работы обошлись в 130 миллионов рублей.

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