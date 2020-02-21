Жители Азова остались недовольны благоустройством Петровского бульвара

Треть обращений горожан на прошедшей встрече депутата парламента с жителями Азова касались именно ремонта Петровского бульвара. По словам азовчан, после благоустройства бульвар стал выглядеть намного хуже.
«Были проведены масштабные работы, в ходе которых красивые голубые ели выкорчевали, тротуарную плитку заменили на плитку унылого цвета, некачественную и криво положенную, вместо изящных скамеек установили скамейки, подобные надгробиям… По ходу бульвара установили деревянные киоски и качели, стоимость которых превышает стоимость однокомнатной квартиры», — пожаловалась одна из жительниц города.
Депутат лично посетил Петровский бульвар и убедился в правоте горожан. Отмечается, что по результатам благоустройства составили обращение в прокуратуру.
Петровский бульвар благоустраивали по программе «Формирование комфортной городской среды», работы обошлись в 130 миллионов рублей.