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Подрядчик рассказал, что может помешать строительству третьего моста в Волгодонске

22 февраля 2020, 08:03
Фото: ОАО «Ростовавтомост»
Мост через р. Дон, 2006 г. ОАО «Ростовавтомост»
Генеральный директор «Ростовавтомоста», который выиграл подряд на строительство третьего моста в Волгодонске, рассказал о финансировании и ходе строительства мостового перехода, прокомментировал сам Владимир Домницкий.

Третий мост в Волгодонске, который станет спасением при возможном ЧС на Ростовской атомной станции, начали строить в этом году. На реализацию проекта потратят около восьми миллиардов рублей. Тендер на строительство важного сооружения выиграла местная компания.

«Выделили в прошлом году 150 миллионов, в этом году уже 100 миллионов есть. Уже подписаны документы и ждем остальных 800 миллионов рублей. В Москве подпишут и будет подтверждение, тогда деньги поступят», — комментирует Домницкий. Подрядчик говорит, что даже если все восемь миллиардов будут перечислены в течение одного года — сдать мост досрочно не получится.«Нет возможности построить мост в течение одного года. Проект будет реализован за четыре года. Технологически это невозможно сделать, есть такие виды работ, к примеру, где бетон должен набрать прочность. Для этого время нужно. Там километровый мост, и это невозможно», — говорит Домницкий.

Гарантийный срок у третьего моста, судя по смете, составляет 8 лет. Если в течение этих лет, после сдачи объекта, на переходе появятся какие-то повреждения, подрядчик будет устранять их за свой счет. А далее в госзакупках появится еще один тендер на содержание перехода, который выиграет другая организация.

Сейчас на объекте трудятся около 100 человек и 20 единиц техники. Помешать строительству третьего моста ничего не может, кроме отказа в финансировании со стороны Федерации. И такое возможно.

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