Подрядчик рассказал, что может помешать строительству третьего моста в Волгодонске

«Выделили в прошлом году 150 миллионов, в этом году уже 100 миллионов есть. Уже подписаны документы и ждем остальных 800 миллионов рублей. В Москве подпишут и будет подтверждение, тогда деньги поступят», — комментирует Домницкий. Подрядчик говорит, что даже если все восемь миллиардов будут перечислены в течение одного года — сдать мост досрочно не получится.«Нет возможности построить мост в течение одного года. Проект будет реализован за четыре года. Технологически это невозможно сделать, есть такие виды работ, к примеру, где бетон должен набрать прочность. Для этого время нужно. Там километровый мост, и это невозможно», — говорит Домницкий.