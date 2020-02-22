Ростовчане высмеяли разоблачителя акций в супермаркете

Автор публикации прошел по магазину и пригляделся к акционным товарам. Оно отогнул желтые ценники и увидел, как он думал, первоначальную стоимость товара. Она не отличалась от стоимости по скидке.
Внимательные горожане заметили, что плашка «Акция» прозрачная. Покупатель отодвигал прозрачную акционную рамку, а сам ценник оставался один и тот же.
«Скидка 139, настоящая цена 139, а ничего, что он отодвигает желтую прозрачную пленку, а не старый ценник. Его ставят на ценник сверху, смех», — прозвучало в комментариях.