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Ростовчане высмеяли разоблачителя акций в супермаркете

22 февраля 2020, 03:44
Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону/vk
Жители Ростова-на-Дону высмеяли покупателя, который пожаловался на обман с акциями в магазине «Пятерочка», сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор публикации прошел по магазину и пригляделся к акционным товарам. Оно отогнул желтые ценники и увидел, как он думал, первоначальную стоимость товара. Она не отличалась от стоимости по скидке.

Внимательные горожане заметили, что плашка «Акция» прозрачная. Покупатель отодвигал прозрачную акционную рамку, а сам ценник оставался один и тот же.

«Скидка 139, настоящая цена 139, а ничего, что он отодвигает желтую прозрачную пленку, а не старый ценник. Его ставят на ценник сверху, смех», — прозвучало в комментариях.

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