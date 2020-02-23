Четырехлетний мальчик проглотил гвоздь и умер в Новочеркасске

Как выяснила полиция, четырехлетний мальчик играл в детской комнате со своим девятилетним братом. Примерно в полдевятого вечера старший ребенок закричал, что младший проглотил гвоздь. Родители попытались вытащить гвоздь самостоятельно, но не смогли, ребенок не мог дышать. Тогда родители вызвали скорую и сами поехали навстречу медикам.