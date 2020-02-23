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Четырехлетний мальчик проглотил гвоздь и умер в Новочеркасске

23 февраля 2020, 13:04
Фото: pixabay.com
В Новочеркасске четырехлетний мальчик умер, проглотив канцелярский гвоздь, сообщило издание Тuzlovgrad.

Ребенка в состоянии клинической смерти привезли поздно вечером 21 февраля из станицы Кривянской в новочеркасскую больницу скорой медицинской помощи родители, спасти мальчика не удалось.

Как выяснила полиция, четырехлетний мальчик играл в детской комнате со своим девятилетним братом. Примерно в полдевятого вечера старший ребенок закричал, что младший проглотил гвоздь. Родители попытались вытащить гвоздь самостоятельно, но не смогли, ребенок не мог дышать. Тогда родители вызвали скорую и сами поехали навстречу медикам.

В БСМП ребенка привезли уже без сердцебиения и дыхания. Как показал рентген, мальчик вдохнул гвоздик, а не проглотил. Застрявший в трахее гвоздь вызвал болевой спазм, приведший к остановке дыхания и сердца.

Ранее в Новошахтинске восьмилетний мальчик умер, отравившись ядом для грызунов.

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#Новости#Происшествия
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