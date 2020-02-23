Провалившуюся под лед немецкую овчарку спасли в Ростовской области

Инцидент произошел примерно в 14.00 мск 23 февраля, провалившуюся под лед собаку доставали трое спасателей.
«Расчет спасателей Вешенского поисково-спасательного подразделения, патрулировавший акваторию залива, заметил как собака, гулявшая с хозяином, выбежала на лед и провалилась», — говрится в сообщении.
Спасти собаку было сложно из-за того, что годовалая овчарка сильно испугалась. Спасатели приняли решение идти к собаке вброд по водоему, в итоге мокрую и испуганную овчарку вытащили из воды и передали хозяину.