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Провалившуюся под лед немецкую овчарку спасли в Ростовской области

23 февраля 2020, 14:22
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В станице Вешенской спасли провалившуюся под лед залива Мигулянка немецкую овчарку, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел примерно в 14.00 мск 23 февраля, провалившуюся под лед собаку доставали трое спасателей.

«Расчет спасателей Вешенского поисково-спасательного подразделения, патрулировавший акваторию залива, заметил как собака, гулявшая с хозяином, выбежала на лед и провалилась», — говрится в сообщении.

Спасти собаку было сложно из-за того, что годовалая овчарка сильно испугалась. Спасатели приняли решение идти к собаке вброд по водоему, в итоге мокрую и испуганную овчарку вытащили из воды и передали хозяину.

Ранее в Ростовской области спасли упавшую в коллектор собаку.

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#Новости#Происшествия
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