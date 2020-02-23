В Ростове похоронили «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева

«На данный момент причина смерти не установлена, до окончания гистологических исследований. Результат будет известен через 2 месяца», — говорится в сообщении.
По словам юриста, есть сведения, что Бакшеева избили в ростовском СИЗО-1, откуда доставили в межобластную туберкулезную больницу № 19, где он и умер 16 февраля.
Как рассказали RostovGazeta в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области, Бакшеев долго болел и умер от хронического заболевания. Дмитрия Бакшеева осудили вместе с супругой за убийство и расчленение случайно знакомой. В доме у «каннибалов» позже следователи обнаружили человеческие останки в солевых растворах.