В Ростове похоронили «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева

Как рассказали RostovGazeta в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области, Бакшеев долго болел и умер от хронического заболевания. Дмитрия Бакшеева осудили вместе с супругой за убийство и расчленение случайно знакомой. В доме у «каннибалов» позже следователи обнаружили человеческие останки в солевых растворах.