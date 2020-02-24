На пробивших трубу коммунальщиков пожаловались жители Ростова

Во время ликвидации завала из камней коммунальщики пробили еще одну трубу, но ремонтировать отказались, перенаправив жильцов дома к подрядчику. «Мы по факту ни в чем не виноваты и их камни создали по-настоящему аварийную ситуацию уже не в одном доме! У нас потихоньку несколько домов заливает, а находятся они на склоне», — пишет ростовчанин.