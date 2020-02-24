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На пробивших трубу коммунальщиков пожаловались жители Ростова

24 февраля 2020, 13:16
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону сотрудники водоканала разбили трубу канализации одного из домов, сообщили жильцы многоэтажки в городском паблике.

«Двое суток назад наш дом начало топить, грешили на свои какие-то грехи, дождь, ведь прежде такого не было. Вызвали людей, которые должны откачать нашу сливную яму, откачали, проблема за двое суток не решилась. Еле-еле дозвонились в водоканал, приехали, открыли люк, от которого идет наша труба, оказалось, что она была придавлена камнями, булыжниками и тем самым пробита», — рассказал жилец дома.

Во время ликвидации завала из камней коммунальщики пробили еще одну трубу, но ремонтировать отказались, перенаправив жильцов дома к подрядчику. «Мы по факту ни в чем не виноваты и их камни создали по-настоящему аварийную ситуацию уже не в одном доме! У нас потихоньку несколько домов заливает, а находятся они на склоне», — пишет ростовчанин.

Ранее в Ростове в переулке Семашко обвалился балкон с находившимися на нем двумя мужчинами.

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#Новости#Происшествия
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