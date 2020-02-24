На пробивших трубу коммунальщиков пожаловались жители Ростова

«Двое суток назад наш дом начало топить, грешили на свои какие-то грехи, дождь, ведь прежде такого не было. Вызвали людей, которые должны откачать нашу сливную яму, откачали, проблема за двое суток не решилась. Еле-еле дозвонились в водоканал, приехали, открыли люк, от которого идет наша труба, оказалось, что она была придавлена камнями, булыжниками и тем самым пробита», — рассказал жилец дома.
Во время ликвидации завала из камней коммунальщики пробили еще одну трубу, но ремонтировать отказались, перенаправив жильцов дома к подрядчику. «Мы по факту ни в чем не виноваты и их камни создали по-настоящему аварийную ситуацию уже не в одном доме! У нас потихоньку несколько домов заливает, а находятся они на склоне», — пишет ростовчанин.