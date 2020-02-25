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Пенсионер из Краснодарского края заплатит 70 тыс рублей за оскорбление Путина

25 февраля 2020, 10:10
Фото: pressfoto / freepik.com
Пенсионер из Краснодара штраф за оскорбление Путина
На 70 тысяч рублей оштрафовали жителя Краснодарского края за оскорбление президента России Владимира Путина в социальных сетях, решение принял Динской районный суд.

Как пишет «МБХ Медиа», в 2019 году 70-летний пенсионер опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором в адрес российского президента использовал такие выражения, как «самозванец», «фальсификация», «захватил власть». Пост попал в поле зрения правоохранительных органов во время мониторинга соцсетей.

На суде мужчина подтвердил, что писал указанный пост, но вину свою не признал. Стоит отметить, что пенсионер регулярно подает жалобы в суд на прокуратуру, Следком и руководящих лиц страны, но в приеме заявлений ему в большинстве случаев отказывают.

Ранее в Ростове суд приговорил к шести годам колонии общего режима мужчину, который призывал совершать теракты.

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