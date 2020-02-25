Пенсионер из Краснодарского края заплатит 70 тыс рублей за оскорбление Путина

На суде мужчина подтвердил, что писал указанный пост, но вину свою не признал. Стоит отметить, что пенсионер регулярно подает жалобы в суд на прокуратуру, Следком и руководящих лиц страны, но в приеме заявлений ему в большинстве случаев отказывают.