rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Работу Минтранса раскритиковал губернатор Ростовской области

25 февраля 2020, 08:18
Фото: vk.com/pravitelstvo61
Глава Ростовской области Василий Голубев остался недоволен работой министерства транспорта региона, сообщается на странице губернатора в Instagram.

По мнению Василия Голубева, строительство третьего этапа Северного обхода проходит очень медленно. Он добавил, что это крайне важный объект для города и региона.

Губернатор потребовал ускорить работы и взять все этапы строительства под личный контроль. «Закончить работы надо в определенное время. Вы все должны надеть сапоги и быстро-быстро двигаться. Там, где это возможно, нужно ускоряться», — заявил глава области.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону построят три новые гандбольные арены. Уже точно известно, что две арены построят на Северном в районе бульвара Комарова и в парке Островского рядом с футбольным стадионом «Олимп».

Материалы по теме
РФС раскритиковал футболиста Тарасова за пост о коронавирусеРаботу общественного транспорта раскритиковали в НовочеркасскеПодписчики раскритиковали Тарасова за поздравление с 23 февраля
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00