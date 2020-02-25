Работу Минтранса раскритиковал губернатор Ростовской области

По мнению Василия Голубева, строительство третьего этапа Северного обхода проходит очень медленно. Он добавил, что это крайне важный объект для города и региона.
Губернатор потребовал ускорить работы и взять все этапы строительства под личный контроль. «Закончить работы надо в определенное время. Вы все должны надеть сапоги и быстро-быстро двигаться. Там, где это возможно, нужно ускоряться», — заявил глава области.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону построят три новые гандбольные арены. Уже точно известно, что две арены построят на Северном в районе бульвара Комарова и в парке Островского рядом с футбольным стадионом «Олимп».