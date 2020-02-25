Ростовского блогера Гаспара Авакяна задержали за хулиганство

Представитель блогера Виталий Митрофанов записал видео и рассказал, что Авакян был задержан в понедельник за мелкое хулиганство, так как выражался матом в общественном месте. Судебное разбирательство по этому делу состоится в понедельник.
Теперь блогеру грозит до 15 суток ареста. Решение примет Ленинский районный суд.
Напомним, Авакян снимал на видео нарушения со стороны полицейских и публиковал в Сети. Его обвиняют в вымогательстве денег у директора автошколы, правоохранителей и врача. Полгода блогер провел в СИЗО.