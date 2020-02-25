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Ростовского блогера Гаспара Авакяна задержали за хулиганство

25 февраля 2020, 07:48
Фото: Гаспар Авакян / youtube.com
Гаспар Авакян
В Ростове-на-Дону правоохранители задержали находящегося под следствием блогера Гаспара Авакяна за хулиганство, говорится на YouTube-канале ростовчанина.

Представитель блогера Виталий Митрофанов записал видео и рассказал, что Авакян был задержан в понедельник за мелкое хулиганство, так как выражался матом в общественном месте. Судебное разбирательство по этому делу состоится в понедельник.

Теперь блогеру грозит до 15 суток ареста. Решение примет Ленинский районный суд.

Напомним, Авакян снимал на видео нарушения со стороны полицейских и публиковал в Сети. Его обвиняют в вымогательстве денег у директора автошколы, правоохранителей и врача. Полгода блогер провел в СИЗО.

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