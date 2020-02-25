Украинские пассажиры круизного корабля отказались от возвращения домой

Сейчас, на борту этого судна находятся 25 украинцев, являющихся членами экипажа. При этом, двое из их числа пребывают в больнице. Об этом 25 февраля сообщило агентство RNS.
В Министерствах здравоохранения и иностранных дел страны отметили, что с готовностью ждут изменения решения своих соотечественников.
Эти события развернулись на фоне скандала вокруг эвакуации из Уханя в Харьков 73 украинцев, которых на родине соотечественники встретили митингами и протестными акциями. Такое восприятие возвращения сограждан домой было выражено даже на фоне заявления властей об отсутствии у эвакуированных людей признаков респираторных заболеваний.