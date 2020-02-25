Украинские пассажиры круизного корабля отказались от возвращения домой

Эти события развернулись на фоне скандала вокруг эвакуации из Уханя в Харьков 73 украинцев, которых на родине соотечественники встретили митингами и протестными акциями. Такое восприятие возвращения сограждан домой было выражено даже на фоне заявления властей об отсутствии у эвакуированных людей признаков респираторных заболеваний.