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Украинские пассажиры круизного корабля отказались от возвращения домой

25 февраля 2020, 12:07
Фото: pxhere.com
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили об отказе украинских граждан на круизном лайнере Diamond Princess возвращаться на родину.

Сейчас, на борту этого судна находятся 25 украинцев, являющихся членами экипажа. При этом, двое из их числа пребывают в больнице. Об этом 25 февраля сообщило агентство RNS.

В Министерствах здравоохранения и иностранных дел страны отметили, что с готовностью ждут изменения решения своих соотечественников.

Эти события развернулись на фоне скандала вокруг эвакуации из Уханя в Харьков 73 украинцев, которых на родине соотечественники встретили митингами и протестными акциями. Такое восприятие возвращения сограждан домой было выражено даже на фоне заявления властей об отсутствии у эвакуированных людей признаков респираторных заболеваний.

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