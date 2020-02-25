В 21,4 млрд руб обойдется строительство второго этапа Багаевского гидроузла

Как пишет portnews.ru, искать подрядчика на строительство второго этапа начнут уже в конце марта 2020 года.
В середине марта утвердят новую федеральную адресную инвестиционную программу проекта до 2023 года и в 20-х числах месяца объявят конкурс по выбору подрядчика.
В конце декабря 2019 года правительство РФ изменило госпрограмму по нацпроектам, согласно поправкам, закончить строительство Багаевского гидроузла должны в 2023 году.
Строительство Багаевского гидроузла должно помочь создать условия судоходства и требуемые габариты пути для беспрепятственного сквозного прохода судов по Нижнему Дону в течение всего навигационного периода. Сейчас уже полностью закончили первый этап проекта.