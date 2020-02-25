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В 21,4 млрд руб обойдется строительство второго этапа Багаевского гидроузла

25 февраля 2020, 08:35
Фото: donland.ru
багаевский гидроузел
Строительство второго этапа Багаевского гидроузла в Ростовской области обойдется примерно в 21,4 миллиарда рублей, сообщил руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей Гайдаев.

Как пишет portnews.ru, искать подрядчика на строительство второго этапа начнут уже в конце марта 2020 года.

В середине марта утвердят новую федеральную адресную инвестиционную программу проекта до 2023 года и в 20-х числах месяца объявят конкурс по выбору подрядчика.

В конце декабря 2019 года правительство РФ изменило госпрограмму по нацпроектам, согласно поправкам, закончить строительство Багаевского гидроузла должны в 2023 году.

Строительство Багаевского гидроузла должно помочь создать условия судоходства и требуемые габариты пути для беспрепятственного сквозного прохода судов по Нижнему Дону в течение всего навигационного периода. Сейчас уже полностью закончили первый этап проекта.

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