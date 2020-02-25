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В покупке «Евродона» заинтересованы его конкуренты

25 февраля 2020, 07:46
Фото: facebook.com/vadimvaneev
евродон ванеев
Активы обанкротившегося предприятия по производству мяса индейки в Ростовской области ООО «Евродон» может выкупить компания, созданная главными конкурентами — «Черкизово» и «Дамате», пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что «Евродон» могут выкупить уже в середине марта, после того, как ВЭБ.РФ передаст задолженность и контроль над компанией Россельхозбанку. Напомним, что ранее в сообщениях СМИ говорилось о заинтересованности в покупке «Евродона» группой «Черкизово», ГК «Дамате» и ряда других инвесторов. Однако ни одно из предложений потенциальных покупателей не превышало четырех миллиардов рублей, что в минимум в 2,5 раза меньше того, что продавец — ВЭБ — намерен был выручить за предприятие.

На этот раз кампанию по покупке «Евродона» предложили сами участники рынка. Таким образом «Черкизово» и «Дамате» надеются избежать третьего сильного игрока на рынке.

«Евродон» признали банкротом в 2019 году. Ранее правительство Ростовской области пообещало полностью восстановить деятельность компании-банкрота по производству мяса индейки «Евродон» до конца 2020 года.

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#Новости#Экономика
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