В покупке «Евродона» заинтересованы его конкуренты

Издание сообщает, что «Евродон» могут выкупить уже в середине марта, после того, как ВЭБ.РФ передаст задолженность и контроль над компанией Россельхозбанку. Напомним, что ранее в сообщениях СМИ говорилось о заинтересованности в покупке «Евродона» группой «Черкизово», ГК «Дамате» и ряда других инвесторов. Однако ни одно из предложений потенциальных покупателей не превышало четырех миллиардов рублей, что в минимум в 2,5 раза меньше того, что продавец — ВЭБ — намерен был выручить за предприятие.