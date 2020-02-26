Почти 40 тыс бутылок поддельной воды «Ессентуки» изъяли в Ростовской области

Posted 26 февраля 2020, 08:41
Published 26 февраля 2020, 08:41
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
В ходе проверки таможенники выявили поддельную минеральную воду «Dr. ESSENT» № 4», «Dr. ESSENT» № 17» и «Аллея источников № 17» общим количеством более 40 тысяч бутылок, этикетки на которых вызвали сомнение в подлинности. Общая стоимость продукции превысила миллион рублей.
По заключению экспертов, этикетки на указанной минеральной воде были настолько похожи на оригинал, что могли ввести покупателей в заблуждение.
В отношении недобросовестных предпринимателей таможенники возбудили 13 дел об административных правонарушениях и оштрафовали на сумму более 500 тысяч рублей.
Оштрафованные компании пытались оспорить принятое решение в апелляционном суде, но их иск оставили без удовлетворения.