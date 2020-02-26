Почти 40 тыс бутылок поддельной воды «Ессентуки» изъяли в Ростовской области

В ходе проверки таможенники выявили поддельную минеральную воду «Dr. ESSENT» № 4», «Dr. ESSENT» № 17» и «Аллея источников № 17» общим количеством более 40 тысяч бутылок, этикетки на которых вызвали сомнение в подлинности. Общая стоимость продукции превысила миллион рублей.