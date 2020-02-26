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Posted 26 февраля 2020, 08:41

Published 26 февраля 2020, 08:41

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Почти 40 тыс бутылок поддельной воды «Ессентуки» изъяли в Ростовской области

26 февраля 2020, 08:41
Сотрудники Таганрогской таможни задержали 13 партий поддельной минеральной воды «Ессентуки», сообщило Южное таможенное управление.

В ходе проверки таможенники выявили поддельную минеральную воду «Dr. ESSENT» № 4», «Dr. ESSENT» № 17» и «Аллея источников № 17» общим количеством более 40 тысяч бутылок, этикетки на которых вызвали сомнение в подлинности. Общая стоимость продукции превысила миллион рублей.

По заключению экспертов, этикетки на указанной минеральной воде были настолько похожи на оригинал, что могли ввести покупателей в заблуждение.

В отношении недобросовестных предпринимателей таможенники возбудили 13 дел об административных правонарушениях и оштрафовали на сумму более 500 тысяч рублей.

Оштрафованные компании пытались оспорить принятое решение в апелляционном суде, но их иск оставили без удовлетворения.

Ранее в Ростове изъяли контрафактные духи известных брендов.

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