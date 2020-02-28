На строительство двух дорог в Левенцовке в Ростове выделили 303,7 млн рублей

Так, на строительство дороги по улице Ткачева от проспекта Солженицына до Маршала Жукова выделили 189,8 миллиона рублей. Также планируется построить дорогу по проспекту Маршала Жукова от улицы Ткачева до улицы Еляна. На эти цели выделили еще 113,9 миллиона рублей.