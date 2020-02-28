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На строительство двух дорог в Левенцовке в Ростове выделили 303,7 млн рублей

28 февраля 2020, 09:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчиков, которые построят две дороги в жилом районе Левенцовский, говорится в документах на сайте государственных закупок.

Так, на строительство дороги по улице Ткачева от проспекта Солженицына до Маршала Жукова выделили 189,8 миллиона рублей. Также планируется построить дорогу по проспекту Маршала Жукова от улицы Ткачева до улицы Еляна. На эти цели выделили еще 113,9 миллиона рублей.

Обе дороги должны быть построены подрядными организациями в течение семи месяцев с момента заключения контракта.

Срок подачи заявок на участие в электронных аукционах завершился сегодня, 28 февраля. Но организации победители пока не названы.

Ранее в администрации Ростова рассказали, как обустроят Театральный спуск.

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