Подпольное казино закрыли в Ростове

В январе 2020 года 26-летний мужчина вместе с 34-летней знакомой арендовали помещение. Они установили здесь оборудование со специальным программным обеспечением и проводили азартные игры.
«Во время обысков правоохранители изъяли 18 системных блоков, 16 мониторов, девять банковских карт, семь мобильных телефонов. Также в помещении обнаружили более 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
По факту произошедшего завели уголовное дело, подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до четырех лет лишения свободы.