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Подпольное казино закрыли в Ростове

28 февраля 2020, 07:35
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону задержали двух человек, которые открыли подпольное казино, сообщили в региональном УМВД.

В январе 2020 года 26-летний мужчина вместе с 34-летней знакомой арендовали помещение. Они установили здесь оборудование со специальным программным обеспечением и проводили азартные игры.

«Во время обысков правоохранители изъяли 18 системных блоков, 16 мониторов, девять банковских карт, семь мобильных телефонов. Также в помещении обнаружили более 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего завели уголовное дело, подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее владельца подпольных казино осудили в Аксае.

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