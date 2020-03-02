Стала известна программа мероприятий в честь 8 Марта в Ростове

Posted 2 марта 2020, 10:10
Published 2 марта 2020, 10:10
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
В Пролетарском районе в парке имени Вити Черевичкина откроется выставка детских рисунков «Портрет моей мамы!». Через два дня пройдет флешмоб «Для милых дам».
В парке «Дружба» 6 марта состоится праздничный концерт, в парке культуры и отдыха 1 Мая — весенняя акция «Самым прекрасным посвящается».
В парке «Левобережный» 8 Марта намечена концертная программа. В парке имени Николая Островского в этот день пройдет праздничный концерт.