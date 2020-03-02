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Posted 2 марта 2020, 10:10

Published 2 марта 2020, 10:10

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Стала известна программа мероприятий в честь 8 Марта в Ростове

2 марта 2020, 10:10
В Ростове-на-Дону в честь Международного женского дня запланированы массовые гуляния, сообщили в городской администрации.

В Пролетарском районе в парке имени Вити Черевичкина откроется выставка детских рисунков «Портрет моей мамы!». Через два дня пройдет флешмоб «Для милых дам».

В парке «Дружба» 6 марта состоится праздничный концерт, в парке культуры и отдыха 1 Мая — весенняя акция «Самым прекрасным посвящается».

В парке «Левобережный» 8 Марта намечена концертная программа. В парке имени Николая Островского в этот день пройдет праздничный концерт.

Ранее Масленица в Ростове собрала более 15 тысяч человек.

#Общество#Новости
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