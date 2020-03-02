В Ростове-на-Дону осудили пособника террористов

Напомним, что в декабре жительницу Сальска Веру Андрееву, суд приговорил к длительному сроку заключения за оказание финансовой помощи террористам. Суд установил, что в начале года фигурантка перевела 300 тысяч рублей на счет, который ей дала внучка. В отношении последней также возбудили уголовное дело.