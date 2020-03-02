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Posted 1 марта 2020, 21:44

Published 1 марта 2020, 21:44

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Ростове-на-Дону осудили пособника террористов

1 марта 2020, 21:44
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор вербовщику международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в сообщении ведомства.

Житель Ставропольского края Антон Лазовский проведет шесть лет в колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что подсудимый в мае 2015 года, находясь в городе Грозный, попытался уговорить четырех своих знакомых отправиться в Ирак и вступить в террористическую организацию.

Суд признал мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Напомним, что в декабре жительницу Сальска Веру Андрееву, суд приговорил к длительному сроку заключения за оказание финансовой помощи террористам. Суд установил, что в начале года фигурантка перевела 300 тысяч рублей на счет, который ей дала внучка. В отношении последней также возбудили уголовное дело.

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