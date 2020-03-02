В Ростове-на-Дону осудили пособника террористов

Posted 1 марта 2020, 21:44
Published 1 марта 2020, 21:44
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Житель Ставропольского края Антон Лазовский проведет шесть лет в колонии общего режима.
Из материалов дела следует, что подсудимый в мае 2015 года, находясь в городе Грозный, попытался уговорить четырех своих знакомых отправиться в Ирак и вступить в террористическую организацию.
Суд признал мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
Напомним, что в декабре жительницу Сальска Веру Андрееву, суд приговорил к длительному сроку заключения за оказание финансовой помощи террористам. Суд установил, что в начале года фигурантка перевела 300 тысяч рублей на счет, который ей дала внучка. В отношении последней также возбудили уголовное дело.