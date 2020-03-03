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Posted 3 марта 2020, 03:24

Published 3 марта 2020, 03:24

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ростовчанка Котова заявила, что отказалась от мяса

3 марта 2020, 03:24
Певица Татьяна Котова из Ростовской области заявила, что решила больше не употреблять в пищу мясо, сообщается на странице девушки в Instagram.

Котова рассказала о начале Великого Поста и ограничениях, которые она на время решила для себя ввести. По ее словам, она больше не будет есть мясо.

«Чтобы что-то получить, необходимо что-то отдать, проявить терпение. За счет очищения организма от шлаков и избытка белков, человек ощущает значительное облегчение во всем теле», — уверена певица.

Некоторые подписчики написали, что также отказались временно от мяса.

Ранее откровенными фото поздравила ростовчанка Котова мужчин с праздником.

#Общество#Новости
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