Ростовчанка Котова заявила, что отказалась от мяса

Posted 3 марта 2020, 03:24
Published 3 марта 2020, 03:24
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Котова рассказала о начале Великого Поста и ограничениях, которые она на время решила для себя ввести. По ее словам, она больше не будет есть мясо.
«Чтобы что-то получить, необходимо что-то отдать, проявить терпение. За счет очищения организма от шлаков и избытка белков, человек ощущает значительное облегчение во всем теле», — уверена певица.
Некоторые подписчики написали, что также отказались временно от мяса.
Ранее откровенными фото поздравила ростовчанка Котова мужчин с праздником.