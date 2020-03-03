Ростовская компания начала продавать вино Ольги Бузовой

Posted 3 марта 2020, 06:52
Published 3 марта 2020, 06:52
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Проект предполагает производство вина и импорт его в Россию на продажу. Его реализуют под маркой Buzwine.
Коммерческий директор компании Андрей Ищенко не стал скрывать, что сотрудничество с Бузовой началось из-за ее популярности. По его словам, это приведет к быстрой популяризации нового продукта.
«Внимание потребителя привлечет яркий дизайн этикетки с узнаваемой персоной. Из-за хорошего качества потребители будут покупать вино повторно», — заявил Ищенко.
Он добавил, что донские вина пока использовать не будут, так как производители не могут обеспечить стабильное качество. Вино уже появилось в продаже в торговых сетях.
Компания «Глобал вайн дистрибьюшен» начала работать в Ростовской области в 2016 году. Она занимается оптовой продажей напитков.