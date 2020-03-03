rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2020, 06:52

Published 3 марта 2020, 06:52

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовская компания начала продавать вино Ольги Бузовой

3 марта 2020, 06:52
Компания «Глобал Вайн дистрибьюшен» из Ростова-на-Дону совместно с певицей Ольгой Бузовой запустила проект по продаже вина, пишет РБК.

Проект предполагает производство вина и импорт его в Россию на продажу. Его реализуют под маркой Buzwine.

Коммерческий директор компании Андрей Ищенко не стал скрывать, что сотрудничество с Бузовой началось из-за ее популярности. По его словам, это приведет к быстрой популяризации нового продукта.

«Внимание потребителя привлечет яркий дизайн этикетки с узнаваемой персоной. Из-за хорошего качества потребители будут покупать вино повторно», — заявил Ищенко.

Он добавил, что донские вина пока использовать не будут, так как производители не могут обеспечить стабильное качество. Вино уже появилось в продаже в торговых сетях.

Компания «Глобал вайн дистрибьюшен» начала работать в Ростовской области в 2016 году. Она занимается оптовой продажей напитков.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика